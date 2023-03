Swiatek-Rybakina stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2023

(Di venerdì 17 marzo 2023) Igase la vedrà contro Elenanella semifinale del WTAdi, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. La numero uno del mondo ha inserito il pilota automatico nelle precedenti quattro uscite in terra statunitense. Sta giocando particolarmente bene anche la russa naturalizzata kazaka, che ha perso un solo set in tutta la settimana. Le quote dei bookmakers danno ampiamente favorita la polacca. I precedenti con la campionessa in carica di Wimbledon, tuttavia, sono in perfetta parità (1-1). L’ultimo, inoltre, si è rivelato piuttosto doloroso per. Le due, infatti, si sono scontrate quest’anno agli ottavi di finale degli Australian Open, conche ha prevalso in due set anche in ...

Per la vincitrice c'è in palio una finale contro una tra la numero uno del mondo Iga Swiatek oppure la kazaka Elena Rybakina, campionessa in carica del torneo di Wimbledon. Negli ultimi due quarti di finale femminili, Rybakina ha superato Muchova in un match di tre set dai tanti alti e bassi e si dovrà scontrare in semifinale con la corazzata Swiatek. Elena: 'è una grande lottatrice e si muove benissimo in campo'

Nel tabellone femminile tutto facile per Iga Swiatek (WTA 1) che in solo 1h22' si è sbarazzata di Sorana Cirstea (83) con i parziali di 6-2 6-3. La campionessa in carica alle semifinali dovrà superare l'ostacolo di Rybakina (10).