Surf | un australiano cavalca le onde per 40 ore di fila stabilendo il nuovo record mondiale

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’Blake Johnston ha battuto ildel mondo per la sessione dipiù lungando leper 40 ore al largo di Cronulla Beach, una spiaggia nei pressi di Sydney in Australia. Ilista ha sfidato l’oceano in notturna e banchi di meduse senza timore per poi scoppiare in lacrime dopo aver ... TAG24.

L'australiano Blake Johnston ha battuto il record mondiale per la sessione di surf più lunga cavalcando le onde per 40 ore al largo di Cronulla, una spiaggia di Sydney. Sfidando banchi di meduse

L'australiano Blake Johnston ha battuto il record mondiale per la sessione di surf più lunga cavalcando le onde per 40 ore al largo di Cronulla, una spiaggia di Sydney. Sfidando banchi di meduse e ...(ANSA) - SYDNEY, 17 MAR - L'australiano Blake Johnston ha battuto il record mondiale per la sessione di surf più lunga cavalcando le onde per 40 ore al largo di Cronulla, una spiaggia di Sydney.