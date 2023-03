Surf, 40 ore sulle onde: l'australiano Johnston batte il record (Di venerdì 17 marzo 2023) Leggi Anche Surf sul Canal Grande a Venezia, multati e denunciati i due stranieri Superato ogni record L'atleta, 40enne, ha cavalcato le onde per 40 ore al largo di Cronulla, una spiaggia di Sydney . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) Leggi Anchesul Canal Grande a Venezia, multati e denunciati i due stranieri Superato ogniL'atleta, 40enne, ha cavalcato leper 40 ore al largo di Cronulla, una spiaggia di Sydney . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Surf: cavalca le onde per 40 ore, l'australiano Johnston migliora il record - susydigennaro : RT @napolimagazine: Surf: cavalca le onde per 40 ore, l'australiano Johnston migliora il record - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Surf: cavalca le onde per 40 ore, l'australiano Johnston migliora il record - napolimagazine : Surf: cavalca le onde per 40 ore, l'australiano Johnston migliora il record - apetrazzuolo : Surf: cavalca le onde per 40 ore, l'australiano Johnston migliora il record -