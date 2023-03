Succession | Brian Cox non sopporta il metodo di Jeremy Strong e incolpa Daniel Day-Lewis

..., il magnate della tecnologia di Alexander Skarsgård , Lukas Matsson, sembrava destinato ad acquistare Waystar Royco, il conglomerato mediatico governato dal titano degli affari di...LEGGI -: Nicholas Braun condivide la sua reazione alla conclusione della serie LEGGI -: guarda il trailer della stagione 4, l'ultima della serie conCox La sinossi di ......evitato di parlare con i vari membri del cast di, ma non ha potuto fare a meno di parlare a lungo con la star di Twin Peaks Kyle McLachlan . L'investitore Vivi Nevo ha afferrato...

Succession, Brian Cox non sopporta il metodo di Jeremy Strong e ... Movieplayer

Brian Cox has once again taken aim at Jeremy Strong’s approach to acting, this time blaming his Succession costar’s birthplace. The Scottish actor, who plays Strong’s character’s father, Logan Roy, in ...Succession’s Brian Cox continues to stoke the flames of a familial feud on-screen and off. Although he’s previously made it very clear he’s not into the whole Method acting thing (a performance style ...