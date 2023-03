Striscia la notizia, le anticipazioni di venerdì 17 marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) Striscia la notizia, ecco le anticipazioni di venerdì 17 marzo Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi del consigliere regionale pugliese Michele Mazzarano che, nonostante una condanna per corruzione elettorale, è appena stato nominato nella Direzione nazionale del Partito democratico, che conta 175 membri e che con l’elezione di Elly Schlein alla segreteria è stata rinnovata. Pinuccio è andato al Nazareno a chiedere ai nuovi vertici se il codice etico del PD permette una nomina come questa e incontra il senatore Francesco Boccia che gli rivela, in esclusiva, che Mazzarano non entrerà in Direzione perché «ha preferito anche lui attendere il terzo grado di giudizio». Leggi anche –> Luca Salatino in ospedale per un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023)la, ecco ledi17Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi del consigliere regionale pugliese Michele Mazzarano che, nonostante una condanna per corruzione elettorale, è appena stato nominato nella Direzione nazionale del Partito democratico, che conta 175 membri e che con l’elezione di Elly Schlein alla segreteria è stata rinnovata. Pinuccio è andato al Nazareno a chiedere ai nuovi vertici se il codice etico del PD permette una nomina come questa e incontra il senatore Francesco Boccia che gli rivela, in esclusiva, che Mazzarano non entrerà in Direzione perché «ha preferito anche lui attendere il terzo grado di giudizio». Leggi anche –> Luca Salatino in ospedale per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScrivanoScriv7 : RT @pensivin: Come ha fatto Soumahoro a dare un anticipo di 90.000 euro (su un totale di 360.000 euro) e ottenere in prestito l’alta cifra… - livic751 : RT @pensivin: Come ha fatto Soumahoro a dare un anticipo di 90.000 euro (su un totale di 360.000 euro) e ottenere in prestito l’alta cifra… - acconsento : RT @pensivin: Come ha fatto Soumahoro a dare un anticipo di 90.000 euro (su un totale di 360.000 euro) e ottenere in prestito l’alta cifra… - AraberaraTwit : - nieddupasqui : RT @pensivin: Come ha fatto Soumahoro a dare un anticipo di 90.000 euro (su un totale di 360.000 euro) e ottenere in prestito l’alta cifra… -