Strappati manifesti contro l'aborto di bambini Down (Di venerdì 17 marzo 2023) Aborto. Pro Vita Famiglia: Qualcuno non vuole far nascere i bambini con Sindrome Down e strappa i nostri manifesti – «In Italia c'è chi non vuole far nascere i bambini con Sindrome di Down. E quel qualcuno, per farlo sapere, ha strappato i nostri manifesti sulla Giornata della Sindrome di Down, del prossimo 21 marzo, non a caso proprio nella parte in cui c'era scritto "Facciamoli nascere – #StopAborto". «Non ci arrenderemo alla cultura dello scarto che vorrebbe spingere l'Italia ad inseguire il modello dei Paesi "felici" del Nord Europa, come la Danimarca o l'Islanda, cioè "Down Syndrome free", dove la corsa alla civiltà perfetta chiede di identificare i bambini con Sindrome di Down per poterli eliminare. «Noi non ...

