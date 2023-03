“Sto male, glielo dovete dire”. GF Vip, l’allarme di Oriana. Confessa tutto a Micol (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ultima puntata del GF Vip 7, la 42esima per la precisione, non poteva finire peggio per la povera Oriana Marzoli. Dopo aver gioito con i suoi compagni spartani per la vittoria di Micol Incorvaia, nel televoto che l’ha resa finalista, la venezuelana è stata attaccata da Daniele Dal Moro ed in lacrime ha fatto una scelta. Le ha provate davvero tutte, ma non è riuscita a conquistare la fiducia di Daniele Dal Moro, nonostante il sentimento e l’interesse che li legherebbe. Dei fan del GF Vip 7 non tollerano il comportamento di lui che non dà sicurezze e, come ieri, si scaglia spesso con aggressività verso Oriana Marzoli che ne è distrutta. GF Vip, Oriana in lacrime: “Aiutatemi” Se il web è furioso con Daniele Dal Moro a causa della violenza con la quale sarebbe saltato addosso ad Oriana ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ultima puntata del GF Vip 7, la 42esima per la precisione, non poteva finire peggio per la poveraMarzoli. Dopo aver gioito con i suoi compagni spartani per la vittoria diIncorvaia, nel televoto che l’ha resa finalista, la venezuelana è stata attaccata da Daniele Dal Moro ed in lacrime ha fatto una scelta. Le ha provate davvero tutte, ma non è riuscita a conquistare la fiducia di Daniele Dal Moro, nonostante il sentimento e l’interesse che li legherebbe. Dei fan del GF Vip 7 non tollerano il comportamento di lui che non dà sicurezze e, come ieri, si scaglia spesso con aggressività versoMarzoli che ne è distrutta. GF Vip,in lacrime: “Aiutatemi” Se il web è furioso con Daniele Dal Moro a causa della violenza con la quale sarebbe saltato addosso ad...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonel45sck : RT @Vera56z: @Jothequeen3 @ErikaBarnaba Micol finalista sto vomitando una ragazza che e andata avanti facendo niente e parlando male delle… - Mariano15067079 : @DominatrixAura Non funziona. Però si sto provando a prendere contromisure. Ma il discorso è che affidarsi a qualcu… - Abbiamovintonoi : RT @commentacose: 'A me non interessa della finale, io sto male per gli attacchi che ricevo. Se devo arrivare in finale che mi devono massa… - ssclimunat : @Vicidominus Che poi in sto video che hanno fatto di male, sono contenti per non aver preso le big - aseret55 : RT @barbarab1974: Si mette male per sto stronzo -