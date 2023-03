Stipendi, straordinari, assunzioni: ora cambia tutto | Maxi riforma sconvolge il lavoro (Di venerdì 17 marzo 2023) La riforma del governo stravolge tutti i contratti e vediamo cosa cambia nella tua vita. Le polemiche non mancano. Il mondo del lavoro viene stravolto da una serie di riforme che è molto importante conoscere. Tra meno di due settimane sarà presentato il nuovo decreto lavoro e le novità non mancano. Tra le principali innovazioni di questo decreto ci sono proprio le novità per i contratti di lavoro a tempo determinato. Profonda riforma del lavoro – ilovetrading.itTeoricamente il Governo vuole cancellare le causali per i contratti a tempo determinato. Questo vuol dire che quei datori di lavoro che vogliono sfruttare il contratto a tempo determinato per non offrire le garanzie del contratto a tempo indeterminato potranno farlo. Con le causali il lavoratore ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladel governo stravolge tutti i contratti e vediamo cosanella tua vita. Le polemiche non mancano. Il mondo delviene stravolto da una serie di riforme che è molto importante conoscere. Tra meno di due settimane sarà presentato il nuovo decretoe le novità non mancano. Tra le principali innovazioni di questo decreto ci sono proprio le novità per i contratti dia tempo determinato. Profondadel– ilovetrading.itTeoricamente il Governo vuole cancellare le causali per i contratti a tempo determinato. Questo vuol dire che quei datori diche vogliono sfruttare il contratto a tempo determinato per non offrire le garanzie del contratto a tempo indeterminato potranno farlo. Con le causali il lavoratore ...

