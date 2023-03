Stiglitz a Lagarde: "Alzare i tassi? Strada diretta per la recessione" (Di venerdì 17 marzo 2023) Il crac della Silicon Valley Bank e la crisi del Credit Suisse, per il momento sembrano non aver creato quell'effetto a catena che si temeva. Ma sulle crisi bancarie interviene uno dei massimi esperti, il premio Nobel per l'Economia Joseph Stiglitz e il suo è un attacco diretto alle banche centrali. "Non mi stupisce affatto - dice Stiglitz a Repubblica - che la Bce abbia rispettato i programmi alzando i tassi di mezzo punto, incurante della tempesta finanziaria per la quale il brusco rialzo degli interessi ha una responsabilità non secondaria". Joseph Stiglitz, il guru della Columbia University celebre per cercare sempre l’aspetto etico dell’economia, non era tenero verso il mainstream occidentale neanche quando faceva il capo economista della World Bank o il presidente dei consulenti economici di Clinton. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 17 marzo 2023) Il crac della Silicon Valley Bank e la crisi del Credit Suisse, per il momento sembrano non aver creato quell'effetto a catena che si temeva. Ma sulle crisi bancarie interviene uno dei massimi esperti, il premio Nobel per l'Economia Josephe il suo è un attacco diretto alle banche centrali. "Non mi stupisce affatto - dicea Repubblica - che la Bce abbia rispettato i programmi alzando idi mezzo punto, incurante della tempesta finanziaria per la quale il brusco rialzo degli interessi ha una responsabilità non secondaria". Joseph, il guru della Columbia University celebre per cercare sempre l’aspetto etico dell’economia, non era tenero verso il mainstream occidentale neanche quando faceva il capo economista della World Bank o il presidente dei consulenti economici di Clinton. Segui su ...

