Steriline pianifica la stagione 2023 | investimenti e fiere di settore

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Como, 17/03/– Il direttore commerciale di, Federico Fumagalli, ha recentemente presentato al mercato il programma delle prossime iniziative aziendali. Forti della crescita continua registrata daneldel primary packaging per il comparto farmaceutico, verrà completato lo stabilimento adiacente all’attuale sede di Como, con l’obiettivo di consolidare il processo di espansione degli spazi adibiti prevalentemente alla produzione. Inoltre, il piede verrà spinto sull’acceleratore della Ricerca & Sviluppo, da sempre carattere distintivo di, che ha già in serbo nuove innovazioni da presentare al mercato in occasione di Interpack. Complice la crescita globale generata dall’intera industria farmaceutica, sono state infatti ...