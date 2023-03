Stellone | “Sarà una sofferenza stare in tribuna | ci serve un colpo esterno”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUltimo impegno prima della sosta per il Benevento. Domani i giallorossi saranno impegnati all’Arena Garibaldi contro il Pisa di Luca D’Angelo. Roberto, squalificato e obbligato a non poter sedere in panchina, dovrà fare i conti ancora con qualche assenza di troppo. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto della situazione nella conferenza stampa di questa mattina. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Strega. Condizione – Abbiamo un’altra settimana di lavoro nelle gambe, in vista di una partita contro una squadra forte, considerando quanto fatto l’anno scorso e il mercato. Da quando è arrivato D’Angelo hanno un ruolino di marcia da prime della classe.difficile ma noi stiamo crescendo, possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più. La situazione è difficile ma abbiamo le carte in regola per tirarci fuori, ...