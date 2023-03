Stefano Fiordelisi reagisce alla mancata vittoria di Antonella al televoto (Di venerdì 17 marzo 2023) La mancata proclamazione di Antonella Fiordelisi come seconda finalista del GF VIP 7 al televoto di stasera, 16 Marzo, ha gettato nello sconforto il papà Stefano, che ha avuto una reazione totalmente inaspettata. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Stefano Fiordelisi si sfoga sui social: “Non votiamo più” Dopo la proclamazione di Micol Incorvaia come seconda finalista del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi si è gettata nello sconforto. Si aspettava che almeno accedesse alla finale la sua amica Nikita Pelizon, ma così non è successo per motivazioni abbastanza chiare. Inoltre, in studio si è sentita fare la reprimenda dall’opinionista Orietta Berti che per l’ennesima volta le ha ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Laproclamazione dicome seconda finalista del GF VIP 7 aldi stasera, 16 Marzo, ha gettato nello sconforto il papà, che ha avuto una reazione totalmente inaspettata. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7si sfoga sui social: “Non votiamo più” Dopo la proclamazione di Micol Incorvaia come seconda finalista del Grande Fratello Vip 7,si è gettata nello sconforto. Si aspettava che almeno accedessefinale la sua amica Nikita Pelizon, ma così non è successo per motivazioni abbastanza chiare. Inoltre, in studio si è sentita fare la reprimenda dall’opinionista Orietta Berti che per l’ennesima volta le ha ...

