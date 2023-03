Star Wars, Damon Lindelof sul suo film: "Se non sarà grandioso non verrà realizzato" (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso di una nuova intervista, lo sceneggiatore non è apparso molto ottimista sulle possibilità che il suo film di Star Wars venga realizzato. Qualche giorno fa, un articolo dell'Hollywood Reporter aveva fatto un po' di luce circa i nuovi film di Star Wars ancora in sviluppo alla Lucasfilm e tra questi c'era ancora il film scritto da Damon Lindelof. Nel corso di una recente intervista concessa a Slash film, Lindelof non è parso molto ottimista: "Mi limito a dire che, per motivi che non posso approfondire adesso, il grado di difficoltà è estremamente elevato. Se non può essere grande, non dovrebbe esistere. Non aggiungo altro, perché ho lo stesso rapporto che avete ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso di una nuova intervista, lo sceneggiatore non è apparso molto ottimista sulle possibilità che il suodivenga. Qualche giorno fa, un articolo dell'Hollywood Reporter aveva fatto un po' di luce circa i nuovidiancora in sviluppo alla Lucase tra questi c'era ancora ilscritto da. Nel corso di una recente intervista concessa a Slashnon è parso molto ottimista: "Mi limito a dire che, per motivi che non posso approfondire adesso, il grado di difficoltà è estremamente elevato. Se non può essere grande, non dovrebbe esistere. Non aggiungo altro, perché ho lo stesso rapporto che avete ...

