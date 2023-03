Stampa e Repubblica tra il culto di “santa Elly” e lo sciacallaggio sul dolore di Cutro (Di venerdì 17 marzo 2023) Occorre dare atto a Daniele Capezzone, nella sua rassegna mattutina politicamente scorretta “La Verità alle sette”, di segnalare e sottolineare sempre con arguta ironia le cadute di stile di Stampa e Repubblica. Giornali che dosano con piglio autorevole manipolazione (contro il governo) e adulazione, passando disinvoltamente dal culto di Mario Draghi a quello di Elly Schlein. Un vizio antico del giornalismo italiano, certo, ma che diventa su queste due testate qualcosa di informe e maleodorante. E che sulla tragedia di Cutro aveva già raggiunto il culmine. Ma si può sempre scavare più a fondo nel liquame. E ciò avviene oggi a proposito dell’incontro di Giorgia Meloni con 35 tra superstiti e parenti delle vittime del naufragio del 26 febbraio (86 i corpi finora ritrovati). La sinistra si è dedicata con ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Occorre dare atto a Daniele Capezzone, nella sua rassegna mattutina politicamente scorretta “La Verità alle sette”, di segnalare e sottolineare sempre con arguta ironia le cadute di stile di. Giornali che dosano con piglio autorevole manipolazione (contro il governo) e adulazione, passando disinvoltamente daldi Mario Draghi a quello diSchlein. Un vizio antico del giornalismo italiano, certo, ma che diventa su queste due testate qualcosa di informe e maleodorante. E che sulla tragedia diaveva già raggiunto il culmine. Ma si può sempre scavare più a fondo nel liquame. E ciò avviene oggi a proposito dell’incontro di Giorgia Meloni con 35 tra superstiti e parenti delle vittime del naufragio del 26 febbraio (86 i corpi finora ritrovati). La sinistra si è dedicata con ...

