Squadra settimana Champions League | ben 5 azzurri scelti nella top 11!

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli è reduce dal successo nel ritorno degli ottavi della UEFAper 3-0 ai danni dell’Eintracht Francoforte. Gli, nelle prossime ore, conosceranno quale sarà l’avversaria da affrontare nei quarti di finale, traguardo storico mai raggiunto prima d’ora dal club partenopeo. Intanto, Luciano Spalletti si coccola i suoi, in seguito all’ennesima prestazione importante sfoderata anche in campo europeo, liquidando la pratica Eintracht con un 5-0 complessivo tra l’andata e il ritorno. Napoli, svelati i cinquepresentidellaIntanto, la UEFA ha reso nota la rosa degli undici migliori giocatori della. Dato che premia in particolar modo proprio laazzurra, con ...

... in virtù del 2 - 0 ottenuto allo stadio Olimpico unafa. Alla Reale Arena i giallorossi ...battaglia di 112 minuti (5' di recupero nel primo tempo e 7' nel secondo) fa festa quindi la...Altra sconfitta in rimonta per 2 - 1 subita dai biancocelesti dopo quella della scorsa... Brutta prestazione da parte delladi Sarri che, dopo la vittoria in campionato con il Napoli ...... sarà necessario, nel ritorno in programma tra unaal PalaVerde, vincere 3 - 0 o 3 - 1 e poi giocarsela al golden set. Non esattamente il massimo, ma ladi Daniele Santarelli dovrà ...

Alla Roma basta uno 0-0 in casa della Real Sociedad (in dieci negli ultimi scampoli di gara per il doppio giallo a Fernandez) per qualificarsi ai quarti di finale di Europa League, in virtù del 2-0 ...Saluta invece la Conference la Lazio che, proprio come una settimana fa, cede per 2-1 all’Az Alkmaar. Se nel primo tempo la squadra di Mourinho aveva retto bene il campo (gol annullato a Smalling per ...