Sport in tv oggi, venerdì 17 marzo: programma e orari di tutti gli eventi (Di venerdì 17 marzo 2023) Il programma completo dello Sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 17 marzo 2023. Calcio ancora grande protagonista l’ultimo turno di Serie A prima della pausa per le Nazionali: si parte con due anticipi. Prosegue anche il Masters 1000 di Indian Wells, con le semifinali femminili. E ancora gli ultimi eventi invernali, dallo sci alpino al biathlon. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di venerdì 17 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilcompleto delloin tv per la giornata di172023. Calcio ancora grande protagonista l’ultimo turno di Serie A prima della pausa per le Nazionali: si parte con due anticipi. Prosegue anche il Masters 1000 di Indian Wells, con le semifinali femminili. E ancora gli ultimiinvernali, dallo sci alpino al biathlon.face.it seguiràglicon costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco ilcompleto di17Face.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Oggi ho depositato una proposta di legge sull’istituzione dell’insegnamento nelle scuole della “storia dello sport”… - giovanni_murgia : 50 E NON SENTIRLI ?? BODY BUILDING CON IL M° Giovanni Murgia H 10/12 GIÒ SPORT TEL 0794361570 VIA BALDEDDA N°12\… - sportli26181512 : La prima pagina del CorSport: 'La 'povera' Italia in cima all'Europa': Il Corriere dello Sport oggi in taglio alto… - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: Bucks ko a sorpresa in casa con Indiana, Denver ai playoff: I Bucks si fanno sorprendere… -