Sport in tv oggi venerdì 17 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 17 marzo 2023)17, una giornata ricca dida seguire in compagnia di OA. Nella nostra guida vi offriamo una panoramica completa di quello che è previsto. Fari puntati sugliinvernali con le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino in Andorra e il massimo circuito internazionale dello sci di fondo a Falun (Svezia) e del biathlon a Oslo Holmenkollen (Norvegia). Si accenderanno, poi, i motori della F1 con il secondo round del Mondiale 2023. Primo giorno di prove libere e la Ferrari andrà in cerca di risposte dopo il negativo esordio a Sakhir, in Bahrain. Alle battute finali il torneo di Indian Wells di tennis e Serie A di calcio protagonista in due anticipi della 27ª giornata. Tanto calcio internazionale, nonché il meeting di Firenze di nuoto con la prima giornata di ...