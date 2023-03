Sport del ghiaccio, Ghiotto e Sighel da record. E un altro importante primato è alla portata (Di venerdì 17 marzo 2023) Un ghiaccio rovente. Sembrerebbe una definizione paradossale, ma nei fatti non lo è rispetto a quanto accaduto nelle ultime due settimane, relativamente ai riscontri della Nazionale italiana di speed skating e di short track nei Mondiali di Heerenveen (Paesi Bassi) e di Seoul (Corea del Sud). Parlando del pattinaggio velocità pista lunga, la squadra di Maurizio Marchetto si era presentata in Olanda per confermare quanto era già accaduto nel corso della Coppa del Mondo. Nel massimo circuito internazionale erano arrivati 3 successi e un totale di nove podi. Ebbene, il Bel Paese ha conquistato tre top-3 ed eguagliato il record del 2008 quando Enrico Fabris a Nagano (Giappone) fu secondo nei 5.000 metri, nei 10.000 metri e nell’inseguimento a squadre insieme a Matteo Anesi e a Luca Stefani. L’uomo copertina è stato Davide Ghiotto, capace ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Unrovente. Sembrerebbe una definizione paradossale, ma nei fatti non lo è rispetto a quanto accaduto nelle ultime due settimane, relativamente ai riscontri della Nazionale italiana di speed skating e di short track nei Mondiali di Heerenveen (Paesi Bassi) e di Seoul (Corea del Sud). Parlando del pattinaggio velocità pista lunga, la squadra di Maurizio Marchetto si era presentata in Olanda per confermare quanto era già accaduto nel corso della Coppa del Mondo. Nel massimo circuito internazionale erano arrivati 3 successi e un totale di nove podi. Ebbene, il Bel Paese ha conquistato tre top-3 ed eguagliato ildel 2008 quando Enrico Fabris a Nagano (Giappone) fu secondo nei 5.000 metri, nei 10.000 metri e nell’inseguimento a squadre insieme a Matteo Anesi e a Luca Stefani. L’uomo copertina è stato Davide, capace ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Women : L’evoluzione del calcio femminile e la storia di @ritaguari in un’intervista emozionante e stimolante, un vero viag… - fanpage : La Uefa ha pubblicato un'importante comunicazione in vista del sorteggio di domani che riguarda proprio Inter e Mil… - Agenzia_Ansa : CHAMPIONS LEAGUE | Sfida italiana fra Milan e Napoli nei quarti di finale. E' l'esito del sorteggio. L'Inter incont… - rossipaolo65 : RT @FabrizioSapia: Non è una vergogna uscire con la 3ª squadra olandese. Non c'è mai vergogna a uscire da una competizione con una squadra… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: #Juve al #CONI il 19 Aprile alle 14:30: seduta a sezioni unite col pres. del Collegio e 4 pres. giudicanti; parola prima ai l… -