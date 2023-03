Spezia, Semplici: «Prestazione di buon auspicio, ho fiducia nella salvezza» (Di venerdì 17 marzo 2023) Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta dei liguri contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo il ko con il Sassuolo. LE PAROLE – «Dell’episodio non parlo, io devo parlare della partita dei miei giocatori. Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita, hanno creato diverse opportunità. nella ripresa siamo calati, ma molto è merito anche dell’avversario. Il gol nasce da una nostra indecisione, ma questo non ci toglie niente, credo sia stata una Prestazione di buon auspicio. La fiducia nella salvezza c’è sempre, ho trovato un gruppo di valore e una società ben organizzata. Ora sta a noi arrivare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Leonardo, allenatore dello, ha parlato dopo la sconfitta dei liguri contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Leonardo, allenatore dello, ha parlato a Dazn dopo il ko con il Sassuolo. LE PAROLE – «Dell’episodio non parlo, io devo parlare della partita dei miei giocatori. Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita, hanno creato diverse opportunità.ripresa siamo calati, ma molto è merito anche dell’avversario. Il gol nasce da una nostra indecisione, ma questo non ci toglie niente, credo sia stata unadi. Lac’è sempre, ho trovato un gruppo di valore e una società ben organizzata. Ora sta a noi arrivare ...

