Spezia in amichevole contro il Monaco durante sosta

Lo Spezia giocherà un'amichevole contro i francesi del Monaco durante la sosta per le nazionali. Giovedì 23 marzo, la squadra di Leonardo Semplici sarà ospite dell'AS Monaco FC Training Center a La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andbonatti : Lo #Spezia giocherà un'amichevole in Francia la prossima settimana. O meglio, tutto lo Spezia che non sarà in nazionale. - il_prof_13 : @Aleee_Inter Spezia Inter è sempre una partita interessantissima... Ah, poi c'è pure l'amichevole di martedì -