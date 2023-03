Spezia, amichevole contro il Monaco durante la pausa nazionali (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo Spezia disputerà un’amichevole contro il Monaco, durante la prossima pausa per le nazionali. Il match sarà giocato Giovedì 23 marzo, all’AS Monaco Training Centre a La Turbie a porte chiuse. Un buon test per migliorare la forma del gruppo, seppur mancheranno molti nazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Lodisputerà un’illa prossimaper le. Il match sarà giocato Giovedì 23 marzo, all’ASTraining Centre a La Turbie a porte chiuse. Un buon test per migliorare la forma del gruppo, seppur mancheranno molti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andbonatti : Lo #Spezia giocherà un'amichevole in Francia la prossima settimana. O meglio, tutto lo Spezia che non sarà in nazionale. - il_prof_13 : @Aleee_Inter Spezia Inter è sempre una partita interessantissima... Ah, poi c'è pure l'amichevole di martedì -