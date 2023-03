Spettacolo: vari appuntamenti nel Salento Oggi (Di venerdì 17 marzo 2023) Di seguito il comunicato: L’ODORE CATTIVO – CONCERTO TEATRALE A SAN CESARIO DI LECCE Venerdì 17 marzo alle 20:30 la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita il primo appuntamento della nuova programmazione del 2023 di Sguardi Meridiani, il progetto di Astràgali Teatro sostenuto da Residenze per artisti nei territori edizione 2022-2024 di Regione Puglia e Ministero della Cultura. Dopo il lavoro di residenza delle ultime due settimane, sarà proposto il primo studio de “L’Odore Cattivo – Concerto Teatrale”, liberamente ispirato all’opera “Le Serve” di Jean Genet. In questa esperienza, la danzatrice, attrice, regista Valentina Sciurti (regia, testi e luci) sarà affiancata dalle musiche dal vivo della cantante Serena Abrami e del chitarrista Enrico Vitali, fondatori del gruppo musicale “Leda”, mentre lo scrittore, autore, regista e attore Davide Morgagni (aiuto regia) cura la ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 marzo 2023) Di seguito il comunicato: L’ODORE CATTIVO – CONCERTO TEATRALE A SAN CESARIO DI LECCE Venerdì 17 marzo alle 20:30 la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita il primo appuntamento della nuova programmazione del 2023 di Sguardi Meridiani, il progetto di Astràgali Teatro sostenuto da Residenze per artisti nei territori edizione 2022-2024 di Regione Puglia e Ministero della Cultura. Dopo il lavoro di residenza delle ultime due settimane, sarà proposto il primo studio de “L’Odore Cattivo – Concerto Teatrale”, liberamente ispirato all’opera “Le Serve” di Jean Genet. In questa esperienza, la danzatrice, attrice, regista Valentina Sciurti (regia, testi e luci) sarà affiancata dalle musiche dal vivo della cantante Serena Abrami e del chitarrista Enrico Vitali, fondatori del gruppo musicale “Leda”, mentre lo scrittore, autore, regista e attore Davide Morgagni (aiuto regia) cura la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chrstnpls01 : @danieletoriello = centrocampista Vero. Spettacolo puro. Poi vabbè, in Italia si esaltano i vari Locatelli ecc. - Ca2Lauretta : @GrandeFratello Ma dai, su! Inattesa de che? Nn parla da anni con suo padre perché non approva, in toto, e comprens… - KojiPro2015_IT : ?Nuovo Studio Intro: #17 Award Road ? Il corridoio tappezzato di vari trofei ?? I premi ricevuti da KJP e Hideo Koji… - saggioilmatto : @b4947ea7322c430 @ciuppina Sarebbe uno spettacolo, ma siccome non sa dire bugie, farebbe a pezzi programma autore c… - GianlucaZaniniD : @GioCallisto Ne ho visti vari nella mia vita, nei paesini o nella carriera medica. E non è un bello spettacolo, purtroppo -