Spartan RS | nuove grafiche per il roadster di Shark Helmets

(Di venerdì 17 marzo 2023) La casa francesce amplia la gamma didel casco integraleRS anche nella versione Carbon con, in più, un’edizione Replica Dopo aver presentato nel 2022RS, il suo primo casco omologato ECE 22-06,lancia i nuovi set diper il 2023. La serie CARBON SHAWN e le serie BHYRON e STINGREY sono ricche di personalità e giocano sia sul classico contrasto bianco e nero sia su dettagli in tonalità fluo più energiche. Anche la ricercata versione CARBON SKIN si aggiorna con due varianti MAT e GLOSSY, destinate a diventare dei must have. In vista del nuovo MotoGP 2023 inoltre arriva loRS Replica Zarco Austin, con impresso l’iconico numero 5 del campione francese.RS Carbon in più versioni Per ...

Shark Helmets ha presentato 3raffinate colorazioni per lo Shark Nano ( qui nuovo SharkGT Pro ). I nuovi colori a listino comprendono: Blu Glossy, Grey Glossy e Noir Mat . Si tratta di due eleganti tonalità pastello,...

Un nuovo casco integrale della gamma Sport Touring, certificato UNECE 22-06. È studiato per offrire il massimo del comfort e della protezione. Il nuovo Shark Spartan GT Pro è già disponibile, in 15 co ...