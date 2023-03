Sparatoria a Città del Messico, arrestati due 14enni per aver ucciso 8 persone durante un compleanno (Di venerdì 17 marzo 2023) Un compleanno finito nel sangue. Due adolescenti di 14 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso otto persone e di averne ferite altre sette. Succede a Città del Messico, dove gli omicidi – secondo le prime informazioni disponibili – sono avvenuti durante una festa privata lo scorso 22 gennaio. Oltre ai due giovani sono stati fermati altri sette sospettati nel corso di un’operazione delle autorità locali avvenuta tra venerdì e sabato scorsi a Chimalhuacán e Nezahualcóyotl. «I primi elementi dell’indagine hanno mostrato che il 22 gennaio una famiglia stava festeggiando un compleanno nel quartiere Fundidores di Chimalhuacán quando un gruppo di uomini armati è arrivato in motocicletta», fa sapere il governo ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Unfinito nel sangue. Due adolescenti di 14 anni sono staticon l’accusa diottoe dine ferite altre sette. Succede adel, dove gli omicidi – secondo le prime informazioni disponibili – sono avvenutiuna festa privata lo scorso 22 gennaio. Oltre ai due giovani sono stati fermati altri sette sospettati nel corso di un’operazione delle autorità locali avvenuta tra venerdì e sabato scorsi a Chimalhuacán e Nezahualcóyotl. «I primi elementi dell’indagine hanno mostrato che il 22 gennaio una famiglia stava festeggiando unnel quartiere Fundidores di Chimalhuacán quando un gruppo di uomini armati è arrivato in motocicletta», fa sapere il governo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... httpbenzoash : appena letto della sparatoria avvenuta più o meno nella mia zona, diciamo che anche roma una bella città tranquilla in cui vivere - MarcoVisita : RT @valibona44: 'Le forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi in una sparatoria vicino alla città occupata di #Nablus, in #Cisgiordania… - dukana2 : RT @valibona44: 'Le forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi in una sparatoria vicino alla città occupata di #Nablus, in #Cisgiordania… - valibona44 : 'Le forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi in una sparatoria vicino alla città occupata di #Nablus, in… - infotemporeale : Sparatoria a Suio Terme, Miriam Mignano è fuori pericolo. Oggi in suo onore una Santa Messa e una fiaccolata -

Sparatoria a Città del Messico, arrestati due 14enni per aver ucciso 8 persone durante un compleanno Un compleanno finito nel sangue. Due adolescenti di 14 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso otto persone e di averne ferite altre sette . Succede a Città del Messico , dove gli omicidi - secondo le prime informazioni disponibili - sono avvenuti durante una festa privata lo scorso 22 gennaio . Oltre ai due giovani sono stati fermati altri sette ... Sparatoria a Ercolano, un ferito: è la guerra tra abusivi dei gadget scudetto La febbre del merchandising tarocco in vista dell'ormai vicino scudetto del Napoli è esplosa dappertutto, in città e in provincia, dove sbucano ogni giorno decine di nuovi punti vendita abusivi. Da qui alla guerra per il controllo del mercato il passo è brevissimo ed è così che ieri ad Ercolano due ambulanti ... La Strada Regia delle Calabrie, 2200 anni di storia su 3 regioni ... 490 km da Napoli a Reggio Calabria, 44 città in 260 km di percorso, 3 regioni, 4 province, 3 ... Ercolano, sparatoria in pieno giorno: ferito 28enne pregiudicato Il fatto è accaduto in via Mare, l'uomo ... Un compleanno finito nel sangue. Due adolescenti di 14 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso otto persone e di averne ferite altre sette . Succede adel Messico , dove gli omicidi - secondo le prime informazioni disponibili - sono avvenuti durante una festa privata lo scorso 22 gennaio . Oltre ai due giovani sono stati fermati altri sette ...La febbre del merchandising tarocco in vista dell'ormai vicino scudetto del Napoli è esplosa dappertutto, ine in provincia, dove sbucano ogni giorno decine di nuovi punti vendita abusivi. Da qui alla guerra per il controllo del mercato il passo è brevissimo ed è così che ieri ad Ercolano due ambulanti ...... 490 km da Napoli a Reggio Calabria, 44in 260 km di percorso, 3 regioni, 4 province, 3 ... Ercolano,in pieno giorno: ferito 28enne pregiudicato Il fatto è accaduto in via Mare, l'uomo ... Sparatoria a Ercolano, un ferito: è la guerra tra abusivi dei gadget scudetto ilmattino.it