Spalletti su Milan-Napoli: “Avrei preferito evitare italiane, solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio” (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Derby italiano Milan-Napoli nei quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti ha commentato così alla radio ufficiale l’esito del sorteggio di Nyon: “Avrei preferito non incontrare le italiane. Ho già sentito qualche voce in giro che soltanto gli incompetenti di calcio parlano di buon sorteggio, perché la Champions è di casa al Milan, avendola vinto 7 volte soltanto. Sono secondi solo rispetto al Real Madrid. Soltanto Paolo Maldini ne ha vinte 5. E se è vero quello che si dice di City e PSG, cioè fanno sempre una gran fatica per arrivare fino in fondo perché mancano l’abitudine a giocare ad un certo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Derby italianonei quarti di finale di Champions League. Lucianoha commentato così alla radio ufficiale l’esito deldi Nyon: “non incontrare le. Ho già sentito qualche voce in giro che soltanto glidi calciodi, perché la Champions è di casa al, avendola vinto 7 volte soltanto. Sono secondirispetto al Real Madrid. Soltanto Paolo Maldini ne ha vinte 5. E se è vero quello che si dice di City e PSG, cioè fanno sempre una gran fatica per arrivare fino in fondo perché mancano l’abitudine a giocare ad un certo ...

