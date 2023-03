(Di venerdì 17 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano. è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ilChampions League contro il Milan ai quarti di finale. Di seguito le parole disulla Champions League: «Contro l’Eintracht Francoforte è stato complicatissimo, quando tutti dicono che hai già passato il turno, ti creano una situazione di svantaggio psicologico. Hanno fatto così con noi contro i tedeschi, ma non è stato per nulla facile. Poi dopo la felicità è stata tanta, tutto quello che è venuto è stato ben accetto, ce la siamo giocata con una certa libertà mentale. La felicità è storica, ma in queste competizioni dura fino al prossimo turno. Una città come Napoli, un pubblico come il nostro, ne merita molta di più, noncome quella nell’ultima partita». Sul Milan: «Avrei preferito ...

In campionato, dopo il successo per 2 - 0 contro l'Atalanta la squadra diha diciotto ... Il Milan ha persouna delle nove sfide in competizioni europee contro formazioni italiane (0 - 2 ...È proprio una stagione speciale. E nonperché dal 2006 non portavamo tre squadre italiane ai quarti di Champions. Ma anche perché, ... Perchépoteva essere l'allenatore del Milan - e il ...Detto questo, il Napoli non èlui: tutta la squadra di Lucianocrea molte occasioni di ...

Spalletti: «Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio» IlNapolista

Poi solo gli incompetenti di calcio parlano di sorteggio favorevole ... Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni, a parole non si costruiscono i risultati". Spalletti non vuole sottovalutare il ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli ... Avrei preferito non incontrare le italiane, solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte ...