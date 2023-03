Spalletti: 'Avrei preferito evitare italiane. Il Milan ha più esperienza di noi' (Di venerdì 17 marzo 2023) Il dado è tratto, ma il pallone Luciano Spalletti lo butta nel campo del Milan, come è giusto fare ora. che tutti pensano ad un Napoli favorito - classifica alla mano - nel derby italiano che varrà la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Il dado è tratto, ma il pallone Lucianolo butta nel campo del, come è giusto fare ora. che tutti pensano ad un Napoli favorito - classifica alla mano - nel derby italiano che varrà la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italian… - sscnapoli : ??? Il commento di Mister Spalletti sul sorteggio di #UCL #UCLdraw - Angelo_Delv : RT @NicoSchira: Luciano #Spalletti a KK: “Avrei preferito non incontrare italiane e solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio. Il #Mi… - __carmelog__ : RT @marifcinter: #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il M… - ChrisTWT_ : RT @marifcinter: #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il M… -