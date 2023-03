Spagna, i convocati di De La Fuente: tornano Nacho e Iago Aspas (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono ventisei i convocati di Luis de la Fuente, nuovo commissario tecnico della Spagna, in vista delle gare di qualificazione agli Europei del 2024 contro Norvegia (il 2 marzo a Malaga) e Scozia (il 28 a Glasgow). Si rivedono Nacho, David García, Kepa, Joselu e Iago Aspas. Fuori Jordi Alba, Azpilicueta e Koke. Questa la lista dei convocati: Portieri: Kepa (Chelsea), Robert Sanchez (Brighton) e David Raya (Brentford). Difensori: Gayá (Valencia), Balde (Barcellona), Laporte (Manchester City), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao), Nacho (Real Madrid), David Garcia (Osasuna), Pedro Porro (Tottenham) e Carvajal (Real Madrid). Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Gavi (Barcellona), Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz(Psg), ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono ventisei idi Luis de la, nuovo commissario tecnico della, in vista delle gare di qualificazione agli Europei del 2024 contro Norvegia (il 2 marzo a Malaga) e Scozia (il 28 a Glasgow). Si rivedono, David García, Kepa, Joselu e. Fuori Jordi Alba, Azpilicueta e Koke. Questa la lista dei: Portieri: Kepa (Chelsea), Robert Sanchez (Brighton) e David Raya (Brentford). Difensori: Gayá (Valencia), Balde (Barcellona), Laporte (Manchester City), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao),(Real Madrid), David Garcia (Osasuna), Pedro Porro (Tottenham) e Carvajal (Real Madrid). Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Gavi (Barcellona), Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz(Psg), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Spagna, i convocati di de la Fuente: tornano Nacho e Aspas - napolista : #FabianRuiz torna in Nazionale dopo due anni Lo spagnolo non era tra i convocati della #Spagna da #Euro2020, quand… - allmilanit : I convocati della #Francia Under 21 per le amichevoli contro #Inghilterra e #Spagna: c’è un rossonero ?? - sportli26181512 : Francia U21, convocato Pierre Kalulu per le amichevoli contro Spagna e Inghilterra: C'è anche Pierre Kalulu tra i c… - BolognaSpazio : ?????????????????? | Lewis #Ferguson è stato inserito nella lista dei convocati della Scozia per le partite di qualificazion… -