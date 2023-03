Sostenibilità | dalla cialda al compost | l’impegno di Didiesse per il riciclo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ridurre, Riutilizzare, Riciclare: un’azione combinata di gesti che possono fare la differenza, a partire dal quotidiano. Da queste ispirazioni, azienda napoletana specializzata nella produzione di macchine espresso a cialde, continua il suo impegno grazie al lavoro del comparto di ricerca&sviluppo interno, nell’ambito dellaambientale e punta per le proprie macchine espresso, su materiali riciclati e riciclabili. Infatti parte dei componenti in plastica dell’ultima macchina lanciata sul mercato “Baby Frog” sono prodotti da scarti post-industriali e/o rifiuti post-consumo. Tutti i materiali di “seconda vita” rispondono infatti a requisiti CSI, polo di riferimento europeo per la verifica e la certificazione della conformità di materiali, prodotti, impianti e imprese. Inoltre, l’azienda dispone di packaging sostenibili, ...