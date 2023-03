Sospeso consigliere comunale casertano in cella per bancarotta

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo ha disposto la sospensione di Danilo D’Angelo,a Casagiove, arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli. D’Angelo è finito in carcere insieme ad un imprenditore attivo nel settore della logistica e operante all’Interporto di Marcianise-Maddaloni. Per gli inquirenti D’Angelo, nel suo ruolo di consulente fiscale e l’imprenditore, nonostante la misura interdittiva avuta nel 2022 che avrebbe impedito loro di svolgere l’attività professionale e l’amministrazione giudiziaria di una società, avrebbero continuato ad operare attraverso un nuovo soggetto economico intestato a prestanome, attivo nel medesimo settore all’Interporto, con il quale avrebbero svuotato di lavoratori, clienti e fornitori la ...

Tre giorni dopo l'arresto, il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha disposto la sospensione di Danilo D'Angelo dalla carica elettiva di consigliere comunale di Casagiove. La decisione in seguito all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha disposto per D'Angelo, candidato sindaco sconfitto

