Sospensione idrica a Fisciano: le zone interessate (Di venerdì 17 marzo 2023) La società Gori comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Fisciano: CONTRADA D’ARCO CONTRADA TEGGIANO PIAZZA ANTONIO NEGRI VIA MAI VIA METERIA VIA ROCCHI VIA SUBIA VIA DELL’ARCO, VIA FAIA, VIA TAVOLELLE, VIA TEGGIANO E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 12:00 di venerdì 17 marzo 2023. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 17 marzo 2023) La società Gori comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressionea causa di un guasto improvviso, nelle seguentidel Comune di: CONTRADA D’ARCO CONTRADA TEGGIANO PIAZZA ANTONIO NEGRI VIA MAI VIA METERIA VIA ROCCHI VIA SUBIA VIA DELL’ARCO, VIA FAIA, VIA TAVOLELLE, VIA TEGGIANO E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazioneavverrà gradualmente a partire dalle 12:00 di venerdì 17 marzo 2023. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Sospensione idrica a #Fisciano - salernotoday : Guasto improvviso a Fisciano: rubinetti a secco ad horas - salernotoday : Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco per 12 ore in due comuni salernitani - salernotoday : Sospensione dell'erogazione idrica per 13 ore: chiusi i plessi scolastici del San Tommaso D'Aquino a Matierno… - cronachesannio : #ValleTelesina #NotizieProvinciaBenevento Melizzano, sospensione idrica per lunedì 20 marzo -