Sorteggio quarti Europa e Conference League: Juventus contro Sporting, la Roma pesca il Feyenoord – La diretta (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la Champions, tocca anche a Europa e Conference League. A Nyon si decidono gli accoppiamenti dei quarti di finale, con altre tre squadre italiane protagoniste: Juventus e Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference. Ecco la cronaca in diretta del Sorteggio. Europa LeagueQuarto 1: Manchester United – SivigliaQuarto 2: Juventus – Sporting LisbonaQuarto 3: Bayer Leverkusen – Royale UnionQuarto 4: Feyenoord – Roma Il calendario Le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. La finale di Europa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la Champions, tocca anche a. A Nyon si decidono gli accoppiamenti deidi finale, con altre tre squadre italiane protagoniste:in, la Fiorentina in. Ecco la cronaca indelQuarto 1: Manchester United – SivigliaQuarto 2:LisbonaQuarto 3: Bayer Leverkusen – Royale UnionQuarto 4:Il calendario Le gare di andata deidi finale sono in programma giovedì 13 aprile, quelle di ritorno giovedì 20 aprile. La finale di...

