Si è svolto poco fa Nyon. il Sorteggio quarti e semifinali Europa League 2022/2023. Le due italiane ancora in lizza, Juventus e Roma, se la vedranno rispettivamente contro Sporting Lisbona e Feyennord. Qualora entrambe dovessero qualificarsi, i bianconeri affronterebbero la vincente tra Manchester United e Siviglia, mentre i giallorossi la vincente tra Bayer Leverkusen e Union Saint-Gillois. 

IL TABELLONE 
SFIDA 1: MANCHESTER UNITED-SIVIGLIA 
SFIDA 2: JUVENTUS-SPORTING LISBONA 
SFIDA 3: BAYER LEVERKUSEN-UNION SAINT GILLOISE 
SFIDA 4: FEYENNORD-ROMA 

LE SEMIFINALI
SEMIFINALE 1: SFIDA 2-SFIDA 1 
SEMIFINALE 2: SFIDA 4-SFIDA 3 

IL CALENDARIO
QUARTI DI FINALE: andata 13 aprile-ritorno 20 aprile 
SEMIFINALI: andata 11 maggio-ritorno 18 maggio

