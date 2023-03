Sorteggio quarti e semifinali Conference League 2022/2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è svolto a Nyon il . L’unica Italiana rimasta, la Fiorentina, se la vedrà contro i polacchi del Lech Poznan, e in caso di qualificazione, affronterà in semifinale la vincente tra Basilea e Nizza. : IL TABELLONE SFIDA 1: Lech Poznan-Fiorentina SFIDA 2: Gent-West Ham SFIDA 3: Az Alkmaar-Anderlecht SFIDA 4: Basilea-Nizza LE semifinali SFIDA 1 VS SFIDA 3 SFIDA 2 VS SFIDA 4 LE DATE quarti DI FINALE: 13-20 aprile semifinali: 11-18 maggio FINALE: 7 giugno a Praga Sorteggio quarti e semifinali Europa League 2022/2023 L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è svolto a Nyon il . L’unica Italiana rimasta, la Fiorentina, se la vedrà contro i polacchi del Lech Poznan, e in caso di qualificazione, affronterà in semifinale la vincente tra Basilea e Nizza. : IL TABELLONE SFIDA 1: Lech Poznan-Fiorentina SFIDA 2: Gent-West Ham SFIDA 3: Az Alkmaar-Anderlecht SFIDA 4: Basilea-Nizza LESFIDA 1 VS SFIDA 3 SFIDA 2 VS SFIDA 4 LE DATEDI FINALE: 13-20 aprile: 11-18 maggio FINALE: 7 giugno a PragaEuropaL'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

