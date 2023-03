Sorteggio quarti e semifinali Champions League 2022/2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è svolto poco fa a Nyon il . Ci sarà, dunque, l’euroderby tra Milan e Napoli,con la gara di andata che si giocherà in casa dei rossoneri, mentre l’Inter giocherà la prima in Portogallo. Una delle due italiane andrà sicuramente in semifinale dove potrebbe esserci un’altra sfida fratricida qualora anche i nerazzurri dovessero qualificarsi. Sorteggio quarti E semifinali Champions League SFIDA 1: Real Madrid-Chelsea SFIDA 2: Benfica-Inter SFIDA 3: Manchester City-Bayern Monaco SFIDA 4: Milan-Napoli semifinali SFIDA 4 Vs SFIDA 2 SFIDA 1 Vs SFIDA 3 LE DATE quarti DI FINALE: andata 11-12 aprile semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio FINALE: 10 giugno a Istanbul L'articolo proviene da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è svolto poco fa a Nyon il . Ci sarà, dunque, l’euroderby tra Milan e Napoli,con la gara di andata che si giocherà in casa dei rossoneri, mentre l’Inter giocherà la prima in Portogallo. Una delle due italiane andrà sicuramente in semifinale dove potrebbe esserci un’altra sfida fratricida qualora anche i nerazzurri dovessero qualificarsi.SFIDA 1: Real Madrid-Chelsea SFIDA 2: Benfica-Inter SFIDA 3: Manchester City-Bayern Monaco SFIDA 4: Milan-NapoliSFIDA 4 Vs SFIDA 2 SFIDA 1 Vs SFIDA 3 LE DATEDI FINALE: andata 11-12 aprile: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio FINALE: 10 giugno a Istanbul L'articolo proviene da ...

