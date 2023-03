Sorteggio quarti di finale e semifinali Conference League 2022/2023 oggi in tv: data, orario e diretta streaming (Di venerdì 17 marzo 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming del Sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della Conference League 2022/2023. Archiviati gli ottavi di finale, la seconda competizione continentale per club entra nel vivo con le ultime otto squadre rimaste in corsa per conquistare l’ambito trofeo, che consentirebbe alla vincitrice di partecipare anche alla prossima edizione della Europa League. Oltre ai quarti, dall’urna di Nyon verranno definiti anche gli abbinamenti delle future semifinali, così da avere un quadro completo di tutto il tabellone fino all’attesissima finale di Praga. Il ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) La, l’, latv e lodeldeidie delledella. Archiviati gli ottavi di, la seconda competizione continentale per club entra nel vivo con le ultime otto squadre rimaste in corsa per conquistare l’ambito trofeo, che consentirebbe alla vincitrice di partecipare anche alla prossima edizione della Europa. Oltre ai, dall’urna di Nyon verranno definiti anche gli abbinamenti delle future, così da avere un quadro completo di tutto il tabellone fino all’attesissimadi Praga. Il ...

