Sorteggio quarti Champions League: per l’Italia urna da sogno. Derby Milan-Napoli, l’Inter pesca il Benfica: incrocio in semifinale (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli accoppiamenti tra le migliori 8 squadre d’Europa, poi il tabellone completo fino alla finale del 10 giugno a Istanbul. L’urna di Nyon disegna il futuro della Champions League 22/23, che per la prima volta dal 2006 riguarda anche tre squadre italiane. Napoli, Milan e Inter attendono di conoscere la loro avversaria ai quarti di finale. Ecco la cronaca in diretta del Sorteggio. Quarto 1: Real Madrid – ChelseaQuarto 2: Inter – BenficaQuarto 3: Manchester City – Bayern MonacoQuarto 4: Milan – Napoli semifinale 1: Milan – Napoli / Inter – Benficasemifinale 2: Real Madrid – Chelsea / Manchester City – Bayern Monaco Finale: vincente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli accoppiamenti tra le migliori 8 squadre d’Europa, poi il tabellone completo fino alla finale del 10 giugno a Istanbul. L’di Nyon disegna il futuro della22/23, che per la prima volta dal 2006 riguarda anche tre squadre italiane.e Inter attendono di conoscere la loro avversaria aidi finale. Ecco la cronaca in diretta del. Quarto 1: Real Madrid – ChelseaQuarto 2: Inter –Quarto 3: Manchester City – Bayern MonacoQuarto 4:1:/ Inter –2: Real Madrid – Chelsea / Manchester City – Bayern Monaco Finale: vincente ...

