Sorteggio quarti Champions League | ecco le avversarie di Milan | Inter e Napoli – La diretta

(Di venerdì 17 marzo 2023) Gli accoppiamenti tra le migliori 8 squadre d’Europa, poi il tabellone completo fino alla finale del 10 giugno a Istanbul. L’urna di Nyon disegna il futuro della22/23, che per la prima volta dal 2006 riguarda anche tre squadre italiane.attendono di conoscere la loro avversaria aidi finale.la cronaca indel. Quarto 1:Quarto 2:Quarto 3:Quarto 4: Le squadre: Bayern Monaco Benfica ChelseaManchester CityReal Madrid Il regolamento In questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche club dello stesso paese possono affrontarsi. È possibile quindi uno scontro tra due italiane. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - marifcinter : #Bergomi: “Faccio fatica in queste partite a contenere le emozioni, oggi andava fatto così: è proprio qui che viene… - sportli26181512 : #Sorteggi #ConferenceLeague, data e orario dei quarti: quando e dove vederli: A Nyon alle ore 13 la Fiorentina scop… - UEFAcom_it : GUIDA COMPLETA: Sorteggio quarti di finale di Champions League ?? #UCL - DiMarzio : Tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi di #ChampionsLeague -

Oggi a Nyon si svolgeranno i sorteggi deidi finale di Champions League. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale 20 dei digitale terrestre, su Sky Sport 24 o in streaming su Now o sito Uefa.com.Tutto pronto per stabilire gli ultimi accoppiamenti: nel dettaglio, tutto quello che c'è da sapere suldeidi ...Grande appuntamento oggi , venerdì 17 marzo 2023 dalle 12 a Nyon per ilChampions League dove verranno accoppiate le squadre per il proseguimento del torneo. Saranno ben 3 le formazioni italiane impegnate: Inter, Milan, e Napoli. Con loro anche Bayern ...

Sorteggi Europa League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli Corriere dello Sport

Juve e Roma pronte a giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Il tabellone del prossimo turno sarà definito dal sorteggio in programma… Leggi ...Grazie allo 0-0 con la Real Sociedad la Roma si è qualificata ai quarti di finale. A decidere la doppia sfida ... competizione dovrebbe andare a casa” ha detto Mou riferendosi al sorteggio in ...