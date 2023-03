Sorteggio Europa League, tabellone in salita per la Juve, la Roma ancora col Feyenoord nei quarti (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è concluso da pochi minuti il Sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha anche determinato il percorso fino alla finale del 31 maggio. Evitato un derby italiano per Juventus e Roma che potranno incontrarsi eventualmente solo nella finale di Budapest. A Nyon (svizzera), accanto al vice segretario della Uefa, Giorgio Marchetti, a procedere all’estrazione è stato l’ex giocatore ungherese Zoltan Gera finalista Europa League col Fulham nel 2010 e ambasciatore della finale che si disputerà appunto alla Puskás Aréna di Budapest. I bianconeri non pescano benissimo e se la vedranno con lo Sporting Lisbona che ha agli ottavi di finale ha eliminato l’Arsenal ai calci di rigore. L’andata si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. In caso di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è concluso da pochi minuti ildeidi finale diche ha anche determinato il percorso fino alla finale del 31 maggio. Evitato un derby italiano perntus eche potranno incontrarsi eventualmente solo nella finale di Budapest. A Nyon (svizzera), accanto al vice segretario della Uefa, Giorgio Marchetti, a procedere all’estrazione è stato l’ex giocatore ungherese Zoltan Gera finalistacol Fulham nel 2010 e ambasciatore della finale che si disputerà appunto alla Puskás Aréna di Budapest. I bianconeri non pescano benissimo e se la vedranno con lo Sporting Lisbona che ha agli ottavi di finale ha eliminato l’Arsenal ai calci di rigore. L’andata si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. In caso di ...

