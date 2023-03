Sorteggio Europa League oggi: avversarie italiane, programma, orario, tv e streaming (Di venerdì 17 marzo 2023) oggi venerdì 17 marzo alle ore 13.00, direttamente da Nyon, avverrà il Sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Anche nella seconda competizione europea per club il cerchio inizia a stringersi sempre di più e dopo le gare di ieri le squadre rimaste in corsa per la vittoria finale del titolo sono otto. Le italiane hanno perfettamente centrato l’obiettivo. La Juventus di Max Allegri ha vinto per 2 reti a zero contro il Friburgo in Germania. Decisive le marcature siglate da Dusan Vlahovic su rigore e Federico Chiesa al 95esimo minuto di gioco. Anche la Roma di Mourinho ha superato il turno: 0-0 in Spagna dopo la vittoria per 2-0 in casa contro la Real Sociedad. Per quanto riguarda invece le altre squadre: il Siviglia nonostante la sconfitta di ieri contro il Fenerbahce per 1-0, vista la ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023)venerdì 17 marzo alle ore 13.00, direttamente da Nyon, avverrà ilper i quarti di finale di. Anche nella seconda competizione europea per club il cerchio inizia a stringersi sempre di più e dopo le gare di ieri le squadre rimaste in corsa per la vittoria finale del titolo sono otto. Lehanno perfettamente centrato l’obiettivo. La Juventus di Max Allegri ha vinto per 2 reti a zero contro il Friburgo in Germania. Decisive le marcature siglate da Dusan Vlahovic su rigore e Federico Chiesa al 95esimo minuto di gioco. Anche la Roma di Mourinho ha superato il turno: 0-0 in Spagna dopo la vittoria per 2-0 in casa contro la Real Sociedad. Per quanto riguarda invece le altre squadre: il Siviglia nonostante la sconfitta di ieri contro il Fenerbahce per 1-0, vista la ...

