Sorteggio Champions League: sarà Milan-Napoli, è andata benissimo anche all’Inter. Tabellone da sogno… (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sono svolti da pochissimi istanti i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League 2022/2023, con annessi accoppiamenti per le semifinali, direttamente da Nyon, Svizzera. Clamoroso quanto successo durante il Sorteggio. Una cosa è già certa: un’italiana arriverà in semifinale. Il Milan di Stefano Pioli infatti, troverà il Napoli di Luciano Spalletti. Una gara interessantissima quella tra le due compagini della Penisola. I rossoneri arrivano dal doppio confronto vinto contro il Tottenham. I partenopei invece, hanno schiacciato senza troppi problemi l’Eintracht Francoforte di Glasner. Per quanto riguarda l’altra italiana in corsa per la massima competizione europea per club, ovvero l’Inter, il fato è stato benevole. I nerazzurri di Simone Inzaghi troveranno davanti al proprio cammino un’altra ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sono svolti da pochissimi istanti i sorteggi dei quarti di finale di UEFA2022/2023, con annessi accoppiamenti per le semifinali, direttamente da Nyon, Svizzera. Clamoroso quanto successo durante il. Una cosa è già certa: un’italiana arriverà in semifinale. Ildi Stefano Pioli infatti, troverà ildi Luciano Spalletti. Una gara interessantissima quella tra le due compagini della Penisola. I rossoneri arrivano dal doppio confronto vinto contro il Tottenham. I partenopei invece, hanno schiacciato senza troppi problemi l’Eintracht Francoforte di Glasner. Per quanto riguarda l’altra italiana in corsa per la massima competizione europea per club, ovvero l’Inter, il fato è stato benevole. I nerazzurri di Simone Inzaghi troveranno davanti al proprio cammino un’altra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Champions, un’ora al sorteggio. Agghiaccianti riti propiziatori. - mirkocalemme : Se l'#Inter batte il #Benfica, ci sarà UN'ITALIANA IN FINALE DI CHAMPIONS. È IL MIGLIOR SORTEGGIO DELLA STORIA - fanpage : La Uefa ha pubblicato un'importante comunicazione in vista del sorteggio di domani che riguarda proprio Inter e Mil… - TheRomanister : A occhio e croce il Benfica è la squadra più contenta di tutte, che ha evitato le 3 peggiori e si trova nella parte… - avitaenumuorz : potete invocare City, Real o Vesuvio, non c’è niente da fare, a Napoli tenimm’ a ciorta e ce ne fott’ #sorteggio… -