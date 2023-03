(Di venerdì 17 marzo 2023) L’atteso momento è arrivato:è il giorno deldei quarti di finale di, al qualetorna a partecipare dopo dodici anni. Scopri tutte le, su Inter-News.it LIVE la diretta sia testuale sia in video. AVVERSARIO IN ARRIVO! –, dopo dodici anni, è di nuovo aldei quarti di! A mezzogiorno a Nyon la cerimonia che comprende anche gli accoppiamenti delle semifinali e quello “pro forma” per stabilire chi gioca “in casa” la finale. La squadra di Simone Inzaghi è fra le tre italiane presenti, con Milan e Napoli. La Serie A è il campionato che ne porta di più: dopo l’Italia due dall’Inghilterra e una a testa per Germania, Portogallo e Spagna. Da ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : Data e orario del sorteggio: L'urna di Nyon darà il suo verdetto con il sorteggio di venerdì 17 marzo a partire dal… - infoitsport : Sorteggio Champions League, oggi l’Inter conosce i quarti! Le informazioni - sportli26181512 : Alle 12 il sorteggio dei quarti di Champions League: ora, dove vederlo e regole: Il sorteggio dei quarti di finale… - Ariele2002 : Oggi ci sono i sorteggi e mi rende orgoglioso il fatto che la Roma stia assieme alle italiane che contano in Europa… - internewsit : Sorteggio Champions League, oggi l'Inter conosce i quarti! Le informazioni - -

...le partite in diretta tv e streaming 01.00 Sporting Cristal - Huracan (Copa Libertadores) - MOLA 09.45 Adelaide United - Wellington Phoenix (A - League) - ONEFOOTBALL 12.00quarti...Dove vedere i sorteggi diLeague A differenza delle partite, spezzettate in un calendario ... e non mancherà neanche all'appuntamento con ildei prossimi incontri. Per accedere alla ...Tre italiane ai quarti di finale diLeague , un'impresa che non capitava dal 2006 per il calcio azzurro, con Napoli, Inter e ... In attesa delprevisto per la giornata di venerdì è il ...

Da agosto troppi singoli al di sotto della sufficienza. Sorteggio Champions: l'Inter… Milan News

Venerdì 17 novembre 2023 alle ore 12:00 italiane, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, andranno in scena i sorteggi validi per i quarti di finale di Champions League. L’estrazione di Inter, ...Ma il sorteggio aveva accoppiato Napoli ed Eintracht già a inizio ... E mentre la coda violenta alla sfida di Champions va in archivio con le scuse del club tedesco che condanna una «violenza senza ...