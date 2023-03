Sorteggio Champions League, Inter-Benfica ai quarti! Gli accoppiamenti (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è appena concluso il Sorteggio dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo). L’Inter ha beccato il Benfica, andata a Lisbona perché è in casa anche il Milan. Ecco gli accoppiamenti completi, con derby italiano. Champions League – Sorteggio QUARTI DI FINALE Real Madrid-Chelsea Inter-Benfica (andata a Lisbona, ritorno a Milano) Manchester City-Bayern Monaco Milan-Napoli Andata martedì 11 e mercoledì 12 aprile, ritorno martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Il calendario sarà reso noto dall’UEFA entro le 18 di oggi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Si è appena concluso ildei quarti di finale di(vedi articolo). L’ha beccato il, andata a Lisbona perché è in casa anche il Milan. Ecco glicompleti, con derby italiano.QUARTI DI FINALE Real Madrid-Chelsea(andata a Lisbona, ritorno a Milano) Manchester City-Bayern Monaco Milan-Napoli Andata martedì 11 e mercoledì 12 aprile, ritorno martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Il calendario sarà reso noto dall’UEFA entro le 18 di oggi.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

