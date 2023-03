Sorteggio Champions League, il tabellone: Inter-Benfica, chi passa Milan o Napoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Sorteggio assurdo del tabellone di Champions League: è successo di tutto! Inter-Benfica ai quarti di finale (andata a Lisbona, ritorno a Milano), chi passa in semifinale becca Milan o Napoli. Se la squadra di Inzaghi dovesse superare il turno sicuro un derby! Sorteggio Champions League QUARTI DI FINALE (andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile) Real Madrid-Chelsea Inter-Benfica (andata a Lisbona, ritorno a Milano) Manchester City-Bayern Monaco Milan-Napoli SEMIFINALI (andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio) 1 Vincente Milan/Napoli-Vincente ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023)assurdo deldi: è successo di tutto!ai quarti di finale (andata a Lisbona, ritorno ao), chiin semifinale becca. Se la squadra di Inzaghi dovesse superare il turno sicuro un derby!QUARTI DI FINALE (andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile) Real Madrid-Chelsea(andata a Lisbona, ritorno ao) Manchester City-Bayern MonacoSEMIFINALI (andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio) 1 Vincente-Vincente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Champions, un’ora al sorteggio. Agghiaccianti riti propiziatori. - mirkocalemme : Se l'#Inter batte il #Benfica, ci sarà UN'ITALIANA IN FINALE DI CHAMPIONS. È IL MIGLIOR SORTEGGIO DELLA STORIA - fanpage : La Uefa ha pubblicato un'importante comunicazione in vista del sorteggio di domani che riguarda proprio Inter e Mil… - CharlotteHeyw : Milanisti ed interisti che piangono per il sorteggio, quando le partite di Champions sono tutte uguali e da giocare… - pao_laurenti : RT @unfair_play: Ci sono tantissime possibilità di vedere un'italiana in finale di Champions. E dato che non c'è la Juventus, anche di vede… -