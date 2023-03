Sorteggio Champions League, Adani: “Il Real Madrid è la più forte” (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniele Adani ha parlato del Sorteggio dei quarti di Champions League di oggi a Nyon. Milan, Inter e Napoli sono avvisate. Le sue parole Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 marzo 2023) Danieleha parlato deldei quarti didi oggi a Nyon. Milan, Inter e Napoli sono avvisate. Le sue parole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La Uefa ha pubblicato un'importante comunicazione in vista del sorteggio di domani che riguarda proprio Inter e Mil… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #UCLDraw, tutti i #derby possibili per il @acmilan - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #ACMilan #Milan #SempreMilan… - JMC1899 : RT @fanpage: La Uefa ha pubblicato un'importante comunicazione in vista del sorteggio di domani che riguarda proprio Inter e Milan. I ross… - PianetaMilan : #UCLDraw, tutti i #derby possibili per il @acmilan - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #ACMilan #Milan… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Sorteggio quarti di finale, dove vederlo in tv e le possibili avversarie del Napoli -