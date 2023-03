Sorteggio Champions: il Napoli pesca il Milan, definito il cammino (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà il Milan l’avversario dei quarti di finale di Champions League. Al Napoli di Luciano Spalletti, fresco vincitore nel doppio confronto con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, è toccato dunque il confronto con i rossoneri. In caso di qualificazione, gli azzurri pescherebbero una tra Inter e Benfica in semifinale. Dall’altro lato del tabellone sono finite le corazzate Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco. L’incrocio con una di loro sarà possibile solo in finale. Gli altri accoppiamenti: Real Madrid-Chelsea Inter-Benfica Manchester City-Bayern Monaco IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà ill’avversario dei quarti di finale diLeague. Aldi Luciano Spalletti, fresco vincitore nel doppio confronto con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, è toccato dunque il confronto con i rossoneri. In caso di qualificazione, gli azzurri pescherebbero una tra Inter e Benfica in semifinale. Dall’altro lato del tabellone sono finite le corazzate Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco. L’incrocio con una di loro sarà possibile solo in finale. Gli altri accoppiamenti: Real Madrid-Chelsea Inter-Benfica Manchester City-Bayern Monaco IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Champions, un’ora al sorteggio. Agghiaccianti riti propiziatori. - mirkocalemme : Se l'#Inter batte il #Benfica, ci sarà UN'ITALIANA IN FINALE DI CHAMPIONS. È IL MIGLIOR SORTEGGIO DELLA STORIA - fanpage : La Uefa ha pubblicato un'importante comunicazione in vista del sorteggio di domani che riguarda proprio Inter e Mil… - MarcoIannotta13 : Cioè si sono allineati i pianeti, sti napolecani devono vincere pure la champions si?! #sorteggio #NapoliSGE - raffamelzi : RT @unfair_play: Ci sono tantissime possibilità di vedere un'italiana in finale di Champions. E dato che non c'è la Juventus, anche di vede… -