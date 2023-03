Sorteggio Champions | alle 12 l’avversaria del Napoli ai quarti Live

(Di venerdì 17 marzo 2023) Al via i sorteggi deidi finale diLeague che si disputeranno il martedì 11 e mercoledì 12 aprile. Ritorno martedì 18 e mercoledì 19. Le semifinali, invece, saranno giocate il 9 e il 10 di maggio, ritorno il 16 e il 17 maggio. Finale allo stadio Olimpico Ataturk Istanbul il 10 giugno. Fra le qualificate aici sono le tre italiane,, Milan e Inter, poi Real Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea e Manchester City. Non ci sono più teste di serie dopo gli ottavi di finale; quindi, le squadre della stessa federazione possono sfidarsi per l’accessosemifinali. Il rischio maggiore lo corrono le italiane con, Milan e Inter che potrebbero trovarsi contro. C’è curiosità per un eventuale derby di Milano anche inA tal ...

Inter, Milan e Napoli inLeague, Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League. Ildi oggi, integrale e senza paletti, è l'ultimo della stagione: oltre agli ...League - Calciomercato.itMilan, Inter e Napoli hanno infatti staccato il pass per entrare nelle prime otto d'Europa e sfideranno le big continentali nella corsa alla finalissima ...È il giorno dei sorteggi dei quarti di finale delle coppe europee: ecco tutte le squadre, le regole e le date delle prossime partite di, ...

La squadra vincitrice si qualificherà di diritto alla prossima edizione della Champions League, se non qualificata già attraverso il rispettivo campionato nazionale. Streaming e tv Qui sopra la ...Da 'perdente di successo' a pericolo numero 1 per le big europee in corsa per la Champions: la parabola di Big Luciano sulle ali della coppia record Osimhen-Kvara ...