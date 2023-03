Sorteggi quarti Europa League | tabellone e avversarie di Roma e Juventus

(Di venerdì 17 marzo 2023) Archiviati tutti i match degli ottavi di finale, è arrivato il momento di stabilire gli accoppiamenti per idi finale di. Sia lache lahanno chiuso la pratica brillantemente aperta nelle rispettive gare di andata e si sono guadagnate un posto tra le migliori 8 del torneo. Ecco dunque come sono andati ideidi. Le squadre coinvolte(Credit foto – pagina Facebook)Laaveva un doppio confronto decisamente insidioso contro la Real Sociedad e dopo il successo dell’Olimpico è uscita indenne dall’Anoeta, pareggiando per 0-0. Bene anche la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UEL | La @juventusfc vola ai quarti di @EuropaLeague: tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le cose da sapere sui sorteggi dei quarti di Champions League - Boboj29 : H 12 sorteggi Champions a Nyon Possibile un derby italiano nei quarti , da una parte e' negativo,incontrare una squ… - mir_iIi_Am : I sorteggi dei quarti di finale di Champions League proprio venerdì 17 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - Andrea4DeSimone : Venerdì 17. Sorteggi quarti di Champions. E voi veramente pensate di non prendere una tra Bayern, City o Real? -

... Milenkovic, la goffa autorete di Goutas e Castrovilli: viola ainelle Coppe dopo 8 anni. Il gigliato Bianco colpito al volto da un sostenitore turco che aveva invaso il campo. Oggi i...Oggi, alle 12, a Nyon, quartier generale dell'UEFA, si effettueranno ideidi finale di Champions League, oltre ai futuri accoppiamenti per le semifinali e chi, in finale, sarà la ...Oggi a Nyon, a partire dalle 12, il sorteggio per gli accoppiamenti deidi finale della Champions League. Tra le otto squadre ancora in corsa ...

Sorteggi Europa League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli Corriere dello Sport

Le possibili avversarie della Juventus al sorteggio dei quarti di finale di Europa League: criteri e data La Juventus vince anche in Germania contro il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di E ...Tutto pronto per stabilire gli ultimi accoppiamenti: nel dettaglio, tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei quarti di finale. Nel sorteggio dei quarti difinale di Champions League, non sono ...