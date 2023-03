Sorteggi quarti Europa League: la diretta. Le avversarie di Juve e Roma (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma e Juventus attendono di sapere chi affronteranno nelle gare del 13 aprile, andata, e 20 aprile, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)ntus attendono di sapere chi affronteranno nelle gare del 13 aprile, andata, e 20 aprile, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UEL | La @OfficialASRoma avanza ai quarti di finale di @EuropaLeague pareggiando al ritorno contro la… - ilpost : Le cose da sapere sui sorteggi dei quarti di Champions League - infoitsport : Sorteggi Europa League 2023, i quarti in diretta streaming - viperabloh : universo parallelo la juve passa e il benfica va fuori sorteggi per i quarti: milan vs napoli e inter vs juventus.… - romaforever_it : Europa League 2022-2023 - Sorteggi quarti di finale, semifinali e finale LIVE!!! -