Sorteggi italiane, evitate le big. Derby Milan - Napoli in Champions (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalle urne di Nyon gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions, Europa League e Conference ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalle urne di Nyon gli accoppiamenti dei quarti di finale di, Europa League e Conference ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dimitri_conti : I sorteggi delle italiane nelle tre coppe #UEFA 1/4 #UCL ????#Milan v ????#Napoli ????#Inter v ????#Benfica 1/4 #UEL… - Calciocomoff : ?? Sorteggi decisi per #ChampionsLeague, #EuropaLeague e #ConferenceLeague! Gran derby italiano e scoglio #Benfica… - MatteoGufi3 : RT @toselluc: Sorteggi PERFETTI per le Italiane ma NON per la JUVENTUS! | Reaction e Analisi ?? - toselluc : Sorteggi PERFETTI per le Italiane ma NON per la JUVENTUS! | Reaction e Analisi ?? - scvgIia : i sorteggi delle italiane sembrano usciti da un film comunque -